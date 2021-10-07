気象庁によると、7日22:41頃、千葉県北西部を震源とするM6.1の地震があり、埼玉県川口市・宮代町、東京都足立区で震度5強の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：10月7日22:41頃

・震源地 ：千葉県北西部(北緯35.6度、東経140.1度)

・震源の深さ：約80km

・地震の規模：M6.1(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5強：埼玉県南部、東京都23区

・震度5弱：埼玉県北部、東京都多摩東部、千葉県北西部、神奈川県東部

・震度4 ：千葉県北東部、千葉県南部、神奈川県西部、茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、山梨県東部・富士五湖、静岡県伊豆

・震度3 ：埼玉県秩父、東京都多摩西部、伊豆大島、栃木県北部、群馬県北部、山梨県中・西部、静岡県東部、宮城県南部、福島県中通り、新潟県中越、長野県中部

■震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

・埼玉県 ：川口市、宮代町

・東京都 ：足立区

【震度5弱】

・埼玉県 ：さいたま市緑区、草加市、蕨市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、加須市、鴻巣市、久喜市

・東京都 ：大田区、町田市

・千葉県 ：千葉市中央区、船橋市、松戸市、流山市

・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市港北区、横浜市緑区、川崎市川崎区

【震度4】

・埼玉県 ：さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市岩槻区、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、蓮田市、白岡市、伊奈町、川島町、杉戸町、松伏町、熊谷市、羽生市、吉見町

・東京都 ：千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、八王子市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、狛江市、東大和市、多摩市、稲城市、西東京市

・千葉県 ：千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、市川市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、印西市、白井市、東金市、旭市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、九十九里町、長柄町、長南町、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、鋸南町

・神奈川県：横浜市西区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市宮前区、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、二宮町、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、小田原市、厚木市、中井町、大井町、湯河原町、愛川町、清川村

・茨城県 ：笠間市、小美玉市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、桜川市、つくばみらい市、河内町、五霞町、境町

・栃木県 ：佐野市、鹿沼市、市貝町、壬生町、高根沢町

・群馬県 ：桐生市、館林市、板倉町、明和町、邑楽町

・山梨県 ：忍野村

・静岡県 ：東伊豆町

【震度3】

・埼玉県 ：川越市、飯能市、志木市、北本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、埼玉三芳町、毛呂山町、越生町、行田市、本庄市、東松山市、深谷市、滑川町、嵐山町、美里町、神川町、秩父市

・東京都 ：立川市、武蔵野市、三鷹市、昭島市、国立市、福生市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、青梅市、あきる野市、日の出町、大島町

・千葉県 ：成田市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、銚子市、茂原市、匝瑳市、多古町、東庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、勝浦市、御宿町

・神奈川県：横浜市南区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市麻生区、鎌倉市、逗子市、葉山町、大磯町、秦野市、伊勢原市、南足柄市、松田町、山北町、箱根町、真鶴町

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、城里町、東海村、土浦市、結城市、龍ケ崎市、牛久市、鹿嶋市、潮来市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、美浦村、阿見町、八千代町、利根町

・栃木県 ：宇都宮市、足利市、栃木市、小山市、真岡市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、芳賀町、野木町、日光市、那須塩原市、塩谷町

・群馬県 ：前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川市、藤岡市、安中市、みどり市、吉岡町、千代田町、大泉町、沼田市

・山梨県 ：富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西桂町、山中湖村、富士河口湖町、甲府市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、甲州市、中央市、富士川町、昭和町

・静岡県 ：熱海市、伊豆市、伊豆の国市、河津町、松崎町、西伊豆町、函南町、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、小山町

・宮城県 ：丸森町

・福島県 ：郡山市、田村市、玉川村

・新潟県 ：南魚沼市、刈羽村

・長野県 ：諏訪市、茅野市、佐久市、南牧村、軽井沢町、御代田町