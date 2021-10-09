京都府警によると、８日午後４時５０分ごろ、京都市北区北野紅梅町の路上で女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、小柄、半袖シャツ、半ズボン、ピンク色帽子、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女性とすれ違い、引き返し、スマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・北野白梅町駅［京福電鉄］、★衣笠小学校、洛星中学校・高校、立命館大学衣笠キャンパス、北野天満宮など
© 日本不審者情報センター合同会社
京都府警によると、８日午後４時５０分ごろ、京都市北区北野紅梅町の路上で女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、小柄、半袖シャツ、半ズボン、ピンク色帽子、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女性とすれ違い、引き返し、スマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・北野白梅町駅［京福電鉄］、★衣笠小学校、洛星中学校・高校、立命館大学衣笠キャンパス、北野天満宮など
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら