（京都）京都市北区北野紅梅町で盗撮　１０月８日夕方

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京都府警によると、８日午後４時５０分ごろ、京都市北区北野紅梅町の路上で女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、小柄、半袖シャツ、半ズボン、ピンク色帽子、銀色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女性とすれ違い、引き返し、スマートフォンで撮影した。

■現場付近の施設
・北野白梅町駅［京福電鉄］、★衣笠小学校、洛星中学校・高校、立命館大学衣笠キャンパス、北野天満宮など

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