（兵庫）西宮市段上町２丁目付近で声かけ　１０月９日夕方

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兵庫県警によると、９日午後５時ごろ、西宮市段上町２丁目付近の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、白色ワイシャツ、灰色チェック柄ズボン、銀縁メガネ、灰色キャップ帽、銀色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女児にしつこく声をかけた。
・「何年生？」

■現場付近の施設
・段上小学校、★段上西小学校、仁川学院小学校、仁川学院中学校・高校、報徳学園中学校・高校

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