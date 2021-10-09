兵庫県警によると、９日午後５時ごろ、西宮市段上町２丁目付近の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、白色ワイシャツ、灰色チェック柄ズボン、銀縁メガネ、灰色キャップ帽、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女児にしつこく声をかけた。
・「何年生？」
■現場付近の施設
・段上小学校、★段上西小学校、仁川学院小学校、仁川学院中学校・高校、報徳学園中学校・高校
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、９日午後５時ごろ、西宮市段上町２丁目付近の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、白色ワイシャツ、灰色チェック柄ズボン、銀縁メガネ、灰色キャップ帽、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女児にしつこく声をかけた。
・「何年生？」
■現場付近の施設
・段上小学校、★段上西小学校、仁川学院小学校、仁川学院中学校・高校、報徳学園中学校・高校
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