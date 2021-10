Zendaya hat von Tom Holland geschwärmt.

Der 25-jährige Schauspieler und seine ‘Spider-Man: No Way Home‘-Kollegin sollen sich am Set des Blockbusters auch hinter den Kulissen näher gekommen sein. Erst vor kurzem wurde das Paar knutschend in einem Auto abgelichtet. In einem Interview sprach die Darstellerin jetzt über ihren Co-Star und kam aus dem Schwärmen kaum wieder heraus. Auf die Frage, was sie so sehr an ihm schätze, antwortete sie im Interview mit ‘InStyle‘: „Es gibt natürlich viele Dinge, die ich an ihm schätze. Was die Schauspielerei betrifft, schätze ich, dass er es wirklich liebt, Spiderman zu sein.“ Und weiter: „Wenn man ihn bei der Arbeit sieht, ist er ein Perfektionist.“

Doch das war noch nicht alles. Zendaya weiter: „Es war cool zu sehen, wie sehr er sich um seine Arbeit kümmert und sie richtig macht.“ Besonders eine Kampfszene von Tom wird sie nicht vergessen: „Er machte eine Bewegung, kam zurück zu den Monitoren, schaute sie sich an und sagte: 'Das kann ich besser machen.' Ich sagte dann: 'Alter, du hast es drauf!'“ Ein Insider verriet ‘Us Weekly‘ im Sommer: „Die Chemie am Set von ‚Spider-Man‘ war jenseits von Gut und Böse. Es war keine Überraschung, dass die beiden ausgewählt wurden, um ein Liebespaar zu verkörpern. Ihre Beziehung entwickelte sich am Anfang ganz natürlich. Ich weiß, dass sie irgendwann Schluss machten, aber sie blieben immer befreundet.“