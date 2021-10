Matt Damon und Ben Affleck hätten nicht gedacht, dass sie nach ‘Good Will Hunting’ jemals wieder "die Zeit finden" würden, um zusammenzuarbeiten.

Die Freunde und Co-Autoren - die für ihren Film 1997 einen Oscar für das beste Original-Drehbuch gewonnen haben - haben sich für den kommenden Film ‘The Last Duel’ wieder für ein Drehbuch und die Hauptrollen darin zusammengetan. Nun hat Matt die lange Pause zwischen den Projekten erklärt. Er erzählte ‘E! News’: "[Wir] nahmen an, dass [das Schreiben] so zeitaufwendig sein würde, dass wir es nie schaffen würden." Der 51-jährige Schauspieler verriet, dass die beiden einfach dachten, sie würden "niemals die Zeit finden", um ein weiteres Drehbuch auf dem Niveau von 'Good Will Hunting' zu schreiben, das mit Robin Williams in der Hauptrolle insgesamt neun Oscar-Nominierungen erhielt, darunter für den besten Film und die beste Regie. Der Hollywood-Star verriet jedoch: "Wenn wir nur in den Stunden arbeiten würden, die wir uns leicht freischaufeln können, könnten wir eine Menge schaffen. Wir haben es schneller geschrieben, als wir dachten."

Die beiden freuten sich, wieder gemeinsam am Set ihres neuen Films zu stehen und fragten sich, warum sie nicht bei mehr Filmen zusammenarbeiten. Und Ben (49) ist unglaublich dankbar, Matt an seiner Seite zu haben. Er sagte: "Ich bin mit diesem Typen aufgewachsen, ich kenne ihn schon ewig. Wir kommen aus der gleichen Welt und vom gleichen Ort und sind uns nahe geblieben, und ich denke oft über Leute nach, die in dieses Geschäft kommen und mit einigen Herausforderungen konfrontiert werden. Jemanden zu haben, der sie mit mir durchgeht und an dem ich mich abreagieren kann, war wirklich hilfreich. Man hat Glück, wenn man den Job machen kann, den man liebt, und noch mehr Glück, wenn es mit Menschen ist, die man liebt."