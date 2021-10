Helene Fischer gibt neue Einblicke in ihr Beziehungsleben.

Die Schlagersängerin spricht normalerweise nicht öffentlich über Privatangelegenheiten. Diesmal machte Helene jedoch eine Ausnahme und ließ ihre Fans ungewohnt nah an sich heran. In der Dokumentation ‚Helene Fischer - Im Rausch der Sinne‘ erzählt sie beispielsweise, welches ihrer Lieder sie an ihren Partner Thomas Seitel erinnert. „‚Hand in Hand‘ beschreibt eigentlich meine anfänglichen Gefühle, wie meine jetzige Liebe entstanden ist“, sagt die Musikerin im Film, „Über meine innerliche Verzweiflung bis hin zu dem Wissen, es ist genau richtig so und anscheinend vom Schicksal so vorbestimmt gewesen.“

Die ZDF-Doku zeigt Helene und Thomas auch erstmals zusammen — sogar einen Kuss gab sich das Traumpaar vor der Kamera. Für die ‚Atemlos‘-Interpretin ist das eine neuartige Situation. „Zu wissen, dass die Person im Raum ist, für die ich diesen Song singe, löst in mir viele Emotionen aus“, verrät sie. Die News über ihre Schwangerschaft hätte Helene laut ‚VIP.de' gerne länger für sich behalten. Die Publikation zitiert den TV-Star: „Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht.“