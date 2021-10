Celine Dion sagt ihre Konzerte in Las Vegas aufgrund von Gesundheitsproblemen ab.

Die 53-jährige Sängerin leidet an „schweren und anhaltenden Muskelzuckungen“, wie jetzt bekannt wurde. Eigentlich sollte Celine ab dem 5. November ihre Show in der Casino-Haupstadt beginnen, aufgrund ihrer medizinischen Beschwerden mussten die Auftritte jedoch vorerst gecancelt werden. In einem Statement erklärt die ‚My Heart Will Go On’-Interpretin ihren Fans: „Es bricht mir das Herz. Mein Team und ich haben die letzten acht Monate lang an unserer neuen Show gearbeitet, diesen November nicht starten zu können macht mich trauriger, als ich ausdrücken könnte. Meine Partner bei ‚Resorts World Las Vegas’ und ‚AEG’ haben rund um die Uhr gearbeitet, um dieses neue Theater fertig zu bekommen und es ist einfach wunderschön geworden.“

Celine befürchtet, ihre Kollegen und vor allen Dingen ihre Fans zu enttäuschen. Trotzdem steht ihre Gesundheit für sie an erster Stelle. Sie sagt weiter: „Ich fühle mich schlecht, weil ich sie enttäusche und es tut mir besonders Leid für die Fans, die bereits Pläne gemacht haben und nach Las Vegas kommen wollten. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, gesund zu werden... Ich will diese Sache so schnell wie möglich durchstehen.“