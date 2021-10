Gwyneth Paltrows Körper ist "auf dem absteigenden Ast".

Die 49-Jährige wünscht sich, sie wäre nicht so "kritisch" mit ihrem Aussehen und könnte "liebevoller" sein, denn sie weiß, dass sie nie wieder so fit sein wird wie in ihren 20ern. Dem ‘People’-Magazin erzählte die Oscar-Preisträgerin: "Leider betrachten wir uns selbst immer mit einem kritischen Auge. Ich würde gerne an einen Punkt gelangen, an dem ich das nicht mehr tue. Ich möchte mir selbst gegenüber liebevoller sein, denn von hier aus geht alles den Bach runter! Es gibt nichts, was wir dagegen tun können."

Gwyneth, die mit ihrem Ex-Mann Chris Martin die beiden Kinder Apple (17) und Moses (15) hat und in zweiter Ehe mit Brad Falchuk verheiratet ist, bemerkte die Veränderungen an ihrem Körper am deutlichsten, nachdem sie ihre Tochter zur Welt gebracht hatte. "Ich kam gerade aus meinen 20ern heraus, als man in dieser sexy, jungen Mädchenphase war. Und dann fragt man sich: 'Wie bringe ich das, was ich jetzt bin, mit dem in Einklang? Für mich ging es wirklich darum, mir Zeit zu geben, Mutter zu sein, und meinem Körper zu erlauben, zu diktieren, wohin er gehen soll."

Die 'Iron Man'-Darstellerin gab zu, dass es "schwer" sei, zu akzeptieren, dass sich der Körper mit zunehmendem Alter verändert. "Wir haben all diese Erwartungen", sagt Paltrow. "Manche Frauen haben das Gefühl, wenn sie Kinder haben, dass sie sich nicht sexuell fühlen, weil ihr Körper noch nicht zurück ist. Aber wer sagt denn, dass unsere Körper auf eine bestimmte Art und Weise aussehen müssen? Es ist schwer, wenn man altert und sich verändert. Aber es geht darum, ein breiteres Spektrum an Akzeptanz zu schaffen", so die Hollywood-Schönheit weiter.