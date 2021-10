Die Swedish House Mafia hat ihre The Weeknd-Kollaboration 'Moth To A Flame' veröffentlicht und eine Welttournee für das Jahr 2022 angekündigt.

Die House-Music-Band, die aus den Mitgliedern Axwell, Sebastian Ingrosso und Steve Angello besteht, hat den Nachfolger ihrer im Juli herausgebrachten Tracks 'It Gets Better' und 'Lifeline' mit Ty Dolla $ign und 070 Shake auf den Markt gebracht. Der 'Take My Breath'-Sänger The Weeknd gab vor kurzem bekannt, dass die EDM-Stars zu den Künstlern gehören, die seinen kommenden Nachfolger der gefeierten LP 'After Hours' aus dem Jahr 2020 inspiriert haben.

In der Zwischenzeit wird die Swedish House Mafia die nordamerikanischen Shows ihrer ausgedehnten Stadion- und Arena-Tournee in Miami, Florida, am 29. Juli beginnen, bevor sie im September nach Großbritannien und Europa reisen und ihre Konzerte am 13. November in Finnland beenden. Die 'Don't You Worry Child'-Hitmacher werden im kommenden April auch auf dem Coachella-Musikfestival spielen. Die weltberühmte Veranstaltung und ihr Schwesterfestival Stagecoach wurden dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben, aber die Organisatoren haben vor kurzem bestätigt, dass das Festival die Besucher des Events an den Wochenenden vom 15. April bis 17. April und 22. und 23. April 2022 wieder begrüßen wird.