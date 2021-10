Paul Rudd ist geschmeichelt, das Comedy-Vermächtnis von Ghostbusters weiterzuführen.

Der 52-jährige Schauspieler – der Mr. Grooberson in ‚Ghostbusters: Afterlife‘ spielt – lobte Rick Moranis, als er auf den Vorschlag reagierte, dass seine Figur ein Nachfolger von Louis Tully ist.

Er erzählte im Gespräch mit ‚Total Film‘: „Nun, wenn ich anfangen würde, in diesen Begriffen zu denken, würde ich wahrscheinlich ein wenig nervös werden, weil Rick Moranis in Bezug auf Comedians dünne Luft ist. Aber ich war mir sicherlich einiger Ähnlichkeiten bewusst. Es ist in erster Linie unglaublich schmeichelhaft, die Möglichkeit zu haben, etwas von diesem Zeug in einen Film zu bringen, in dem bereits eine mörderische Reihe von urkomischen Menschen auf dieser Welt existiert. Man muss sich das Material vor sich ansehen und was man damit machen will, und all die Abstammung und das Gewicht, das damit einhergeht, herausschieben – sonst ist es leicht, sich zu verzetteln.“

Trotz der Geschichte des Franchises hatte Rudd keine Bedenken, einen solchen Klassiker noch einmal zu machen, zumal Regisseur Jason Reitman die Regie von seinem Vater Ivan übernommen hat. Er fügte hinzu: „Wenn überhaupt, fand ich die ganze Geschichte noch interessanter, basierend auf der Tatsache, dass Jason das Familienunternehmen übernahm. Es gab etwas nicht nur an den Handlungssträngen, die im Drehbuch standen, sondern auch an den Handlungssträngen, die außerhalb des Drehbuchs bei der Herstellung des Films stattfanden, und ein Teil von etwas zu sein, das diese Art von Gewicht dahinter hat, oder familiär ist, war ansprechend.“

Rudd ist froh, dass ‚Afterlife‘ die verschiedenen Genres auf die gleiche Weise ausbalancieren wird wie der ursprüngliche Klassiker von 1984. Er sagte: „Eines der Dinge, die ich immer cool an ‚Ghostbusters‘ fand, war: Es ist wirklich, wirklich lustig, aber es ist auch irgendwie beängstigend, sicherlich für jüngere Zuschauer. Es passt nicht in eine Kategorie. Ich würde sagen, dieser Film erfüllt auch all diese Anforderungen.“