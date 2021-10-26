（愛媛）東温市志津川で不審な接近　１０月２４日夜

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愛媛県警によると、２４日午後７時ごろ、東温市志津川の路上で女性への不審な接近が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、黒色作業服風、白色軽貨物箱バン車）

■実行者の言動や状況
・車を徐行させ、通行中の女性を追い越した後、引き返し、車を降り、走って近づいた。

■現場付近の施設
・田窪駅［伊予鉄道］、見奈良駅［伊予鉄道］、愛大医学部南口駅［伊予鉄道］、横河原駅［伊予鉄道］、東温市役所など

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