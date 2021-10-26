愛媛県警によると、２４日午後７時ごろ、東温市志津川の路上で女性への不審な接近が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、黒色作業服風、白色軽貨物箱バン車）
■実行者の言動や状況
・車を徐行させ、通行中の女性を追い越した後、引き返し、車を降り、走って近づいた。
■現場付近の施設
・田窪駅［伊予鉄道］、見奈良駅［伊予鉄道］、愛大医学部南口駅［伊予鉄道］、横河原駅［伊予鉄道］、東温市役所など
© 日本不審者情報センター合同会社
愛媛県警によると、２４日午後７時ごろ、東温市志津川の路上で女性への不審な接近が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、黒色作業服風、白色軽貨物箱バン車）
■実行者の言動や状況
・車を徐行させ、通行中の女性を追い越した後、引き返し、車を降り、走って近づいた。
■現場付近の施設
・田窪駅［伊予鉄道］、見奈良駅［伊予鉄道］、愛大医学部南口駅［伊予鉄道］、横河原駅［伊予鉄道］、東温市役所など
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら