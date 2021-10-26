徳島市によると、２２日午後６時３０分ごろ、徳島市沖浜１丁目付近で女子高校生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、長髪中央分け、黒色ジャージ、マスク、黒色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車で信号待ちの女子生徒らを携帯電話で撮影した。
■現場付近の施設
・二軒屋駅［ＪＲ］、徳島文理小学校、徳島市富田中学校、徳島文理中学校・高校、徳島文理大学徳島キャンパス
© 日本不審者情報センター合同会社
徳島市によると、２２日午後６時３０分ごろ、徳島市沖浜１丁目付近で女子高校生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、長髪中央分け、黒色ジャージ、マスク、黒色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車で信号待ちの女子生徒らを携帯電話で撮影した。
■現場付近の施設
・二軒屋駅［ＪＲ］、徳島文理小学校、徳島市富田中学校、徳島文理中学校・高校、徳島文理大学徳島キャンパス
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