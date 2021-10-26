（徳島）徳島市沖浜１丁目付近で盗撮　１０月２２日夕方

© 日本不審者情報センター合同会社

トピック

徳島県不審者情報

タグ

徳島市によると、２２日午後６時３０分ごろ、徳島市沖浜１丁目付近で女子高校生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、長髪中央分け、黒色ジャージ、マスク、黒色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車で信号待ちの女子生徒らを携帯電話で撮影した。

■現場付近の施設
・二軒屋駅［ＪＲ］、徳島文理小学校、徳島市富田中学校、徳島文理中学校・高校、徳島文理大学徳島キャンパス

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。