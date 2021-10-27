（熊本）熊本市東区三郎１丁目で声かけ　１０月２６日夕方

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熊本県警によると、２６日午後６時ごろ、熊本市東区三郎１丁目で男子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、黒色ジャケット、灰色ズボン、マスク、黒色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、住宅敷地内で遊んでいた男児に声をかけた。
・「お菓子あげる、僕一人？　何で一人なの？」

■現場付近の施設
・尾ノ上小学校、帯山小学校、錦ケ丘中学校、熊本県立大学、陸上自衛隊健軍駐屯地

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