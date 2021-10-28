兵庫県警によると、２８日午後３時２５分ごろ、神戸市中央区海岸通付近の路上で女子学生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、チェック柄長袖シャツ、黒縁メガネ、マスク、一眼カメラ）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子学生をカメラで撮影した。
■現場付近の施設
・みなと元町駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］、元町駅［ＪＲ・阪神］、神戸市役所、南京町など
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、２８日午後３時２５分ごろ、神戸市中央区海岸通付近の路上で女子学生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、チェック柄長袖シャツ、黒縁メガネ、マスク、一眼カメラ）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子学生をカメラで撮影した。
■現場付近の施設
・みなと元町駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］、元町駅［ＪＲ・阪神］、神戸市役所、南京町など
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