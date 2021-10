故エイミー・ワインハウスのアルバム『バック・トゥ・ブラック』15周年を記念して、ロンドンにハートのインスタレーション作品が出現した。27日(水)、エイミーの地元であるロンドン北部のカムデン地区に20フィート(約6メートル)の巨大な黒いハートが設置されたかたちだ。

2011年7月にアルコール中毒で27歳の若さで他界したエイミー、本人のサインが入ったその黒いハートは、同作品に注いだ彼女の愛及び世界中の音楽ファンとの心の繋がりを表現しているという。

更に同地区のライブ会場ラウンドハウスの前にも、「You go back to her and I go back to black(あなたはあの女の所へ、私は暗闇に逆戻り)」という詞と共に別のハートのオブジェが設置されている。ちなみに2014年には同地区に銅像もお披露目されていた。

また今回スポティファイUKがエイミーのレコードレーベルと遺産管理団体と組み、遺作となった同アルバムの特別体験を提供、エイミーにインスパイアされたアーティストたちのトークや、本人の創造過程を深く知る企画が満載だという。

参加アーティストの1人ヤングブラッド(24)はエイミーの同作についてこう明かしている。「エイミーのようなアーティストは本当に珍しいと思う。ジャンルとか音楽を超えたものを表現していたから。姿勢を表現していたんだ。『バック・トゥ・ブラック』を初めて聴いた時のことを覚えている。自分の思考の過程や全アイデンティティを完全に変えてしまった。そして『否定なき自分への自信』を与えてくれたんだ」

一方R&Bシンガーのマハリア(23)は「エイミーは私にとって常に特別な存在で私はいつも見上げながらこんな人になりたいと思っていた」と話した。

同作は当時最優秀レコード賞を含むグラミー賞5部門を受賞、世界で2200万枚以上を売り上げ、エイミーを一躍スターダムに押し上げた作品として知られている。