気象庁によると、1日06:14頃、茨城県北部を震源とするM5.2の地震があり、福島県白河市・玉川村、茨城県水戸市・常陸太田市・笠間市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂市・小美玉市・茨城町・城里町・東海村・土浦市・桜川市・鉾田市、栃木県真岡市・益子町・市貝町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：11月1日06:14頃

・震源地 ：茨城県北部(北緯36.5度、東経140.6度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M5.2(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：福島県中通り、茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部

・震度3 ：福島県浜通り、栃木県北部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、東京都23区

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・福島県 ：白河市、玉川村

・茨城県 ：水戸市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、土浦市、桜川市、鉾田市

・栃木県 ：真岡市、益子町、市貝町

【震度3】

・福島県 ：郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、石川町、浅川町、古殿町、いわき市

・茨城県 ：日立市、高萩市、北茨城市、大洗町、大子町、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町

・栃木県 ：宇都宮市、足利市、鹿沼市、小山市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、芳賀町、高根沢町、那珂川町、日光市、大田原市、那須町

・群馬県 ：桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、千代田町、邑楽町

・埼玉県 ：熊谷市、加須市、羽生市、深谷市、久喜市、吉見町、さいたま市見沼区、春日部市、幸手市、白岡市、宮代町

・千葉県 ：香取市、山武市、多古町、野田市、成田市、八千代市、印西市、白井市、栄町

・東京都 ：渋谷区