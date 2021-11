Lil Nas X will, dass sein Leben in die Geschichtsbücher eingeht.

Dem 22-jährigen Rapper geht es derzeit laut eigener Aussage besser als je zuvor. Trotzdem, so Nas, glaubt er, dass ihm noch ein Schritt zur absoluten Glückseligkeit fehlt. Der ‚Old Town Road‘-Interpret erklärt: „Mir geht es besser als je zuvor in meinem Leben, aber ich habe immer das Gefühl, als sei ich noch einen Schritt entfernt von dem, was ich wirklich erreichen will. Letztendlich will ich einfach existieren. Ich will Spaß haben und ich will manchmal Chaos verbreiten. Ich will ein langes, legendäres, lustiges Leben führen.“

Ob dazu auch eine Beziehung gehört? Derzeit ist Nas Single und vorerst soll das auch so bleiben. Mit seinen Ex-Partnern hat der Hiphop-Star eigentlich keine Probleme, auch wenn einer seiner ehemaligen Liebhaber Kritik am Debütalbum ‚Montero’ des Musikers hatte, auf dem er die Beziehung thematisierte. Im ‚WSJ Magazine‘ erzählt Nas: „Ich konnte mich wirklich öffnen. Ich konnte tatsächliche Geschichten aus meinem Leben in meine Musik packen. Das habe ich zum ersten Mal gemacht.“