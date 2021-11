Mariah Carey versprüht bereits im November mit der Veröffentlichung einer neuen festlichen Single mit Khalid und Kirk Franklin weihnachtliche Stimmung.

Die Sängerin kündigte ihren Fans mit einem Teaser-Clip an, dass sie bereit dazu sei, die "Mariah-Saison" zu beginnen, in dem sie Kürbisse mit dem Schriftzug "It's Not Time" mit einem Zuckerstangen-Baseballschläger am Tag nach Halloween zerschmetterte.

In dem Video zum Thema Weihnachten, das von Mariahs festlichem Hit 'All I Want For Christmas is You' begleitet wurde, war die 52-jährige Künstlerin in einem glitzernden Weihnachtsanzug zu sehen, als sie das Veröffentlichungsdatum des Tracks verriet. Die neue Single der Musikerin trägt den Titel 'Fall in Love at Christmas' und am Ende des Clips stand eine Notiz: "Es ist Zeit!!! Den Kürbis zu zerschlagen und in einen Kuchen zu verwandeln... weil wir noch Thanksgiving überstehen müssen!!!" Der Beitrag wurde zudem auf Twitter mit der Überschrift "Fertig? Los geht's! #MariahSZN" geteilt. Und Stunden später gab die 'Hero'-Hitmacherin bekannt, dass ihre Kollaboration mit dem 23-jährigen 'Young Dumb & Broke'-Sänger und dem 51-jährigen Gospel-Star am Freitag (05. November) erscheinen wird.