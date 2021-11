Post Malone und The Weeknd werden in dieser Woche eine neue Kollaboration herausbringen.

Der 'Circles'-Hitmacher und der 'Blinding Lights'-Star, teilten beide einen Audioclip des neuen Songs 'One Right Now' über ihre Social-Media-Plattformen.

Und der Manager von Malone, Dre London, enthüllte den Titel des Tracks auf seinem Instagram-Account und das Veröffentlichungsdatum des Tracks, das der 5. November sein wird. Dre verkündete: "Was ich nicht erwarten konnte, es der Welt zu erzählen. Diesen Freitag!! Ich freue mich, dass ihr endlich das hören könnt, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe!! @postmalone & @theweeknd 'One Right Now' #DreVision in voller Wirkung !! #Shutdown Ting!!! Crazy Movie. Das Video erscheint in der nächsten Woche!!!" Für Malone ist die Zusammenarbeit mit The Weeknd seine zweite Veröffentlichung nach 'Motley Crew', der Lead-Single aus dem kommenden vierten Studioalbum des 26-jährigen Stars, das sein erstes seit 'Hollywood's Bleeding' aus dem Jahr 2019 sein wird. Am Anfang dieses Jahres veröffentlichte Post zum 25-jährigen Jubiläum von Pokemon ein erfolgreiches Cover von Hootie and the Blowfish's 'Only Wanna Be With You'.