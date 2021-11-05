兵庫県警によると、４日午後３時３０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目の商業施設で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、赤色長袖シャツ、灰色ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・エレベーターで、女性に声をかけた。
・「命拾いしたな」
■現場付近の施設
・三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、４日午後３時３０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目の商業施設で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、赤色長袖シャツ、灰色ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・エレベーターで、女性に声をかけた。
・「命拾いしたな」
■現場付近の施設
・三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
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