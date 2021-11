Nathalie Volk wohnt in der Wohnung von Ex Frank.

Die 24-jährige ehemalige 'Germany’s next Topmodel'-Teilnehmerin hatte erst vor einer Woche Spekulationen über eine mögliche Trennung von ihrem Verlobten Timur angefacht. Im Interview mit ‘Bild‘ sagte sie dann: „Ich habe ihn geliebt, aber er hat mich nicht so zurück geliebt.“ Und weiter sagte sie: „Ich war wegen Herzproblemen im Krankenhaus. Wenigstens einer von uns beiden, der sich die Trennung zu Herzen nimmt.“ Nun hat es die brünette Schönheit in die USA, nach New York, getrieben. Und dort wohnt sie ausgerechnet in der Wohnung ihres Ex, Frank Otto!

Im Interview mit ‘Bild‘ sagte er am Wochenende: „Das war aber klar, weil sie ja ihre Schauspielausbildung fertigmacht.“ Finanziert wird die übrigens teilweise auch von ihrem Ex. Von der Auflösung der Verlobung erzählte ihm Nathalie persönlich, so Frank: „Es ist schon ein Vertrauensbeweis, dass sie mir sagt, dass ihre Beziehung beendet ist.“ Auch im Interview mit ‘Gala‘ erklärte sie: „Naja, es ist nicht wirklich ein gebrochenes Herz, wegen dem ich hier bin, aber ich habe schon seit ein paar Monaten sehr starke Herzprobleme und Schmerzen in der Brust. Ich muss vorerst noch hier bleiben, denn mein Blutdruck ist extrem hoch. Ein bisschen besser geht es mir aber schon, denn ich konnte mich, nachdem ich zwei Tage lang nicht geschlafen habe, endlich wieder ausruhen.“