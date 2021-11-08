静岡県警によると、８日午後２時４０分ごろ、函南町仁田の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、小太り、白色Ｔシャツ、灰色ベスト、ジーパン、銀縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に何度も声をかけた。
・「〇〇さんですか？」
■現場付近の施設
・伊豆仁田駅［伊豆箱根鉄道］、大場駅［伊豆箱根鉄道］、函南町役場、函南小学校［発生学校区］、西小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
静岡県警によると、８日午後２時４０分ごろ、函南町仁田の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、小太り、白色Ｔシャツ、灰色ベスト、ジーパン、銀縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に何度も声をかけた。
・「〇〇さんですか？」
■現場付近の施設
・伊豆仁田駅［伊豆箱根鉄道］、大場駅［伊豆箱根鉄道］、函南町役場、函南小学校［発生学校区］、西小学校など
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