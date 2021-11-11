（北海道）札幌市北区あいの里１条４丁目付近で声かけ　１１月８日夕方

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北海道警によると、８日午後６時３８分ごろ、札幌市北区あいの里１条４丁目付近で女児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり、小柄、暗色ジャンパー、明色ズボン）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「きみかわいいね、お菓子をあげるからうち来ない？」

■現場付近の施設
・あいの里教育大駅［ＪＲ］、あいの里西小学校、北海道医療大学札幌あいの里キャンパス、北海道拓北養護学校

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