愛知県警によると、１６日午後３時１５分ごろ、名古屋市昭和区丸屋町で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、灰色パーカー、黒色ズボン、黒縁メガネ、白色系マスク、黒色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、帰宅途中の女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・桜山駅［名古屋市交通局］、桜山中学校、円上中学校、向陽高校、名古屋市立大学滝子キャンパスなど
© 日本不審者情報センター合同会社
愛知県警によると、１６日午後３時１５分ごろ、名古屋市昭和区丸屋町で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、灰色パーカー、黒色ズボン、黒縁メガネ、白色系マスク、黒色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、帰宅途中の女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・桜山駅［名古屋市交通局］、桜山中学校、円上中学校、向陽高校、名古屋市立大学滝子キャンパスなど
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