Er war Teil eines Kult-Universums! Oscar Isaac verkörperte in Kult-Filmen wie 'Star Wars – Episode VII: Das Erwachen der Macht' die Rolle des Poe Dameron. Ab dem 19. November stürzt sich der in Guatemala geborene Schauspieler in eine völlig andere Welt – und das an der Seite von Hollywood-Schönheit Jessica Chastain. In der US-Miniserie 'Scenes from a Marriage' (zu sehen auf Sky) verkörpern die beiden ein Ehepaar, das sich mit Themen wie Liebe, Hass, Ehe und Scheidung auseinandersetzt!

Bereits 2014 spielte Oscar im Film 'The Most Violent Year' den Ehepartner von Chastain. Im Interview mit 'Bang' erklärte der Schauspieler, wie es dieses Mal für ihn war: "Es hat sich auf jeden Fall einfacher angefühlt. Es braucht unglaublich viel Energie, wenn man sich erst noch am Set kennenlernen muss. Das kam mir extrem entgegen, dass Jessica mich so gut kennt wie sonst kein anderer. Somit konnten wir uns voll und ganz auf unsere Rollen konzentrieren."