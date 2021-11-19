第４８回郡市対抗熊日駅伝と第３９回熊日郡市対抗女子駅伝（いずれも熊本陸協・熊日主催）の代表者会議が１８日、熊本市中央区の熊日本社であり、日程やコースなどを申し合わせた。新型コロナウイルス感染防止のため、昨年に続き県民総合運動公園内の周回コースで実施。開催は男女とも来年２月２３日で、女子が午前１０時、男子は前回から３０分繰り上げて午後１時にスタートする。

コースは、発着と中継を行うえがお健康スタジアムと外周（１・８キロ）を組み合わせ、男子８区間３９・７４キロ、女子５区間１５・９５キロで競う。

コロナ禍に伴い、一部制限していた出場資格は緩和する。高校生は九州内の学校の在学者１人のみ登録できる。県内出身大学生（九州管内）の移動制限も撤廃。社会人は県内居住者に限るが、県外事業所勤務の選手も出場できる。大会は無観客で実施し、主催者の許可を得た保護者（男女各チーム１００人）のみスタジアムで応援できる。

熊本陸協の高木三朗専務理事は「コース沿道での応援は危険を伴うので絶対にやめてほしい。感染防止を徹底し、大会を成功させたい」と話した。（後藤幸樹）

【男子】計３９．７４キロ

▽１区 ２．４５キロ（１周）

＝中学１年生

▽２区 ７．９３キロ（４周）

▽３区 ４．２８キロ（２周）

▽４区 ２．４５キロ（１周）

＝中学生フリー

▽５区 ７．９３キロ（４周）

▽６区 ４．２８キロ（２周）

▽７区 ６．１０キロ（３周）

▽８区 ４．３２キロ（２周）

【女子】計１５．９５キロ

▽１区 ２．４５キロ（１周）

＝中学１年生

▽２区 ２．４５キロ（１周）

▽３区 ４．２８キロ（２周）

▽４区 ２．４５キロ（１周）

▽５区 ４．３２キロ（２周）

＊カッコ内は外周コース部分の周回数