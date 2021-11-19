次回も周回コース　郡市対抗駅伝、男女とも２月23日号砲

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　第４８回郡市対抗熊日駅伝と第３９回熊日郡市対抗女子駅伝（いずれも熊本陸協・熊日主催）の代表者会議が１８日、熊本市中央区の熊日本社であり、日程やコースなどを申し合わせた。新型コロナウイルス感染防止のため、昨年に続き県民総合運動公園内の周回コースで実施。開催は男女とも来年２月２３日で、女子が午前１０時、男子は前回から３０分繰り上げて午後１時にスタートする。

　コースは、発着と中継を行うえがお健康スタジアムと外周（１・８キロ）を組み合わせ、男子８区間３９・７４キロ、女子５区間１５・９５キロで競う。

　コロナ禍に伴い、一部制限していた出場資格は緩和する。高校生は九州内の学校の在学者１人のみ登録できる。県内出身大学生（九州管内）の移動制限も撤廃。社会人は県内居住者に限るが、県外事業所勤務の選手も出場できる。大会は無観客で実施し、主催者の許可を得た保護者（男女各チーム１００人）のみスタジアムで応援できる。

　熊本陸協の高木三朗専務理事は「コース沿道での応援は危険を伴うので絶対にやめてほしい。感染防止を徹底し、大会を成功させたい」と話した。（後藤幸樹）

【男子】計３９．７４キロ
▽１区　２．４５キロ（１周）
　　　　　　　＝中学１年生
▽２区　７．９３キロ（４周）
▽３区　４．２８キロ（２周）
▽４区　２．４５キロ（１周）
　　　　　　　＝中学生フリー
▽５区　７．９３キロ（４周）
▽６区　４．２８キロ（２周）
▽７区　６．１０キロ（３周）
▽８区　４．３２キロ（２周）

【女子】計１５．９５キロ
▽１区　２．４５キロ（１周）
　　　　　　　＝中学１年生
▽２区　２．４５キロ（１周）
▽３区　４．２８キロ（２周）
▽４区　２．４５キロ（１周）
▽５区　４．３２キロ（２周）
＊カッコ内は外周コース部分の周回数

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