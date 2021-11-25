大阪府警によると、２５日午後５時ごろ、豊中市城山町２丁目付近の路上で女子小学生への金銭要求が発生しました。（実行者の特徴：年配女性、白髪交じり、あずき色ジャケット、赤色と白色杖、青色菓子箱）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけ、金銭を求め、追いかけた。
・「１円ちょうだい、怖くないよ」
・「なんで逃げたの？」
■現場付近の施設
・中豊島小学校、緑地小学校、第四中学校、服部緑地、国道１７６号線
© 日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、２５日午後５時ごろ、豊中市城山町２丁目付近の路上で女子小学生への金銭要求が発生しました。（実行者の特徴：年配女性、白髪交じり、あずき色ジャケット、赤色と白色杖、青色菓子箱）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけ、金銭を求め、追いかけた。
・「１円ちょうだい、怖くないよ」
・「なんで逃げたの？」
■現場付近の施設
・中豊島小学校、緑地小学校、第四中学校、服部緑地、国道１７６号線
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