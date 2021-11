Jennifer Coolidge wünscht sich mehr "Romantik und Sex" für ihre Figur in ‘The White Lotus’.

Die 60-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Tanya McQuoid in der Sitcom, in der es um Urlauber in einem Resort auf Hawaii geht, und sie verriet ihre großen Hoffnungen für die kommende zweite Staffel. "Sie haben mir noch nicht gesagt, wie das Drehbuch lautet. Aber ich hoffe, dass ich in der nächsten Staffel viel Romantik und Sex haben werde. Ich hatte das Gefühl, dass ich in der ersten Staffel nicht genug davon bekommen habe", so die Darstellerin.

Jennifer - die auch in Filmen wie 'American Pie' und 'Natürlich Blond' mitgespielt hat - gab zu, dass sie überall für ihre Rolle in der HBO-Hitserie erkannt wird, selbst wenn sie eine Maske trägt. Sie erzählte 'Entertainment Tonight': "Es war egal, wo ich dieses Jahr war. Es spielte keine Rolle, dass ich eine Maske aufhatte. Ich konnte in einem Motorboot in Maine sein und an einem anderen Schnellboot vorbeifahren und jemand sagte: 'White Lotus'. Ich meine, es war seltsam. Jeder hat es gesehen. Jeder hat das Ding gesehen."

Zum Ensemble der satirischen Komödie gehören auch Murray Bartlett (50), Connie Britton (54), Jake Lacy (46), Molly Shannon (57) und Alexandra Daddario (35).