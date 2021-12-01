宮城県警によると、１１月２９日午後５時ごろ、仙台市青葉区中央３丁目の路上で女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～３５歳、頭髪中央分け、黒色ジャンパー、黒色ズボン、黒縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性らをスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・青葉通一番町駅［仙台市交通局］、あおば通駅［ＪＲ］、仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、広瀬通駅［仙台市交通局］、東二番丁小学校
© 日本不審者情報センター合同会社
宮城県警によると、１１月２９日午後５時ごろ、仙台市青葉区中央３丁目の路上で女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～３５歳、頭髪中央分け、黒色ジャンパー、黒色ズボン、黒縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性らをスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・青葉通一番町駅［仙台市交通局］、あおば通駅［ＪＲ］、仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、広瀬通駅［仙台市交通局］、東二番丁小学校
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