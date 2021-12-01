気象庁によると、2日01:58頃、茨城県南部を震源とするM5.0の地震があり、茨城県筑西市、栃木県鹿沼市・下野市・高根沢町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：12月2日01:58頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経140.0度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M5.0(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県南部、栃木県南部

・震度3 ：茨城県北部、栃木県北部、福島県中通り、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北西部、東京都23区、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：筑西市

・栃木県 ：鹿沼市、下野市、高根沢町

【震度3】

・茨城県 ：土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、つくばみらい市、阿見町、水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町

・栃木県 ：宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、真岡市、上三川町、益子町、茂木町、芳賀町、壬生町、野木町、日光市

・福島県 ：白河市、須賀川市、鏡石町、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村

・群馬県 ：沼田市、館林市、板倉町、明和町、邑楽町

・埼玉県 ：加須市、久喜市、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川口市、春日部市、上尾市、蕨市、戸田市、八潮市、宮代町

・千葉県 ：野田市、柏市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市

・東京都 ：新宿区、文京区、渋谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、足立区、江戸川区

・神奈川県：横浜市神奈川区