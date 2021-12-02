立憲民主党は2日、両院議員総会を国会内で開き、幹事長に西村智奈美元厚生労働副大臣（54）、代表代行に逢坂誠二元首相補佐官（62）を充てるなどの新役員人事を了承した。泉健太代表（47）の執行部が正式に発足した。泉氏は総会で「立民の理念や政策は素晴らしい。丁寧に訴えていく」と述べた。
政調会長に小川淳也元総務政務官（50）、国対委員長に馬淵澄夫元国土交通相（61）、選対委員長に大西健介政調会長代理（50）がそれぞれ起用された。
泉氏らは午後、記者会見に臨む。
幹事長に西村氏、執行部発足
© 一般社団法人共同通信社
立憲民主党は2日、両院議員総会を国会内で開き、幹事長に西村智奈美元厚生労働副大臣（54）、代表代行に逢坂誠二元首相補佐官（62）を充てるなどの新役員人事を了承した。泉健太代表（47）の執行部が正式に発足した。泉氏は総会で「立民の理念や政策は素晴らしい。丁寧に訴えていく」と述べた。
政調会長に小川淳也元総務政務官（50）、国対委員長に馬淵澄夫元国土交通相（61）、選対委員長に大西健介政調会長代理（50）がそれぞれ起用された。
泉氏らは午後、記者会見に臨む。
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