Selena Gomez verrät, wie sie auf ihre mentale Gesundheit aufpasst.

Die 29-jährige Sängerin ist bekannt für ihr Engagement im Bereich psychische Gesundheit. Sie selbst litt in der Vergangenheit an Panikattacken und Depressionen. In einem Instagram-Video gesteht die Musikerin nun, dass sie aber zuweilen immer noch schlechte Tage habe. „Manchmal bin ich nicht gut darin. Ich wache zum Beispiel auf und habe Probleme, manchmal einfach aus dem Bett zu kommen“, offenbart sie. Glücklicherweise hat Selena eine kugelsichere Methode, um sich sofort besser zu fühlen: „Was mir in erster Linie hilft, ist, das Handy in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen.“

Außerdem versuche die brünette Schönheit, die Hintergründe ihres Unwohlseins zu erforschen. „Ich versuche ständig, Wissen darüber anzuhäufen, was ich genau fühle und was mich getriggert hat. Was mir wirklich dabei hilft, mich selbst ein wenig besser kennenzulernen, ist es, einen Schritt zurückzutreten und an all die Hilfsmittel zu denken, die ich gelernt habe, und zu versuchen, sie in meinem Alltag anzuwenden. Das hilft mir normalerweise“, schildert Selena.

Darüber hinaus spiele Bewegung eine zentrale Rolle für die mentale Gesundheit – auch wenn sich die ‚Lose You to Love Me‘-Interpretin als echter Sportmuffel outet. „Ich hasse es, zu trainieren! Es macht keinen Spaß“, gibt sie zu. „Aber ich mache seit kurzem intensive Box-Klassen und es hat mir wirklich dabei geholfen, viel Frust und Energie loszuwerden und es fühlt sich so gut an.“