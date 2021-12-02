3日午前2時18分ごろ、山梨県で震度4の地震があった。震源地は同県東部の富士五湖で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.1と推定される。同じ震源地では午前2時23分ごろにも震度3の地震が続いた。
震度4の地震による各地の震度は次の通り。
震度4＝大月御太刀（山梨）▽震度3＝町田（東京）市ケ尾、相模原相模大野、秦野、厚木中町（神奈川）大月（山梨）▽震度2＝国分寺（東京）横浜、戸塚、茅ケ崎（神奈川）富士吉田上吉田（山梨）小山（静岡）
© 一般社団法人共同通信社
3日午前2時18分ごろ、山梨県で震度4の地震があった。震源地は同県東部の富士五湖で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.1と推定される。同じ震源地では午前2時23分ごろにも震度3の地震が続いた。
震度4の地震による各地の震度は次の通り。
震度4＝大月御太刀（山梨）▽震度3＝町田（東京）市ケ尾、相模原相模大野、秦野、厚木中町（神奈川）大月（山梨）▽震度2＝国分寺（東京）横浜、戸塚、茅ケ崎（神奈川）富士吉田上吉田（山梨）小山（静岡）
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