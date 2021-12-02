気象庁によると、3日06:37頃、山梨県東部・富士五湖を震源とするM4.9の地震があり、山梨県大月市で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：12月3日06:37頃

・震源地 ：山梨県東部・富士五湖(北緯35.6度、東経139.0度)

・震源の深さ：約20km

・地震の規模：M4.9(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5弱：山梨県東部・富士五湖

・震度4 ：神奈川県西部

・震度3 ：山梨県中・西部、神奈川県東部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、埼玉県秩父、東京都23区、東京都多摩東部、東京都多摩西部、静岡県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

・山梨県 ：大月市

【震度4】

・神奈川県：相模原市緑区、相模原市中央区、厚木市、松田町

【震度3】

・山梨県 ：富士吉田市、都留市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村、甲府市、山梨市、北杜市、笛吹市、甲州市、富士川町

・神奈川県：相模原市南区、秦野市、伊勢原市、中井町、大井町、山北町、開成町、愛川町、清川村、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、川崎市高津区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、藤沢市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町

・群馬県 ：神流町

・埼玉県 ：美里町、川口市、秩父市

・東京都 ：中野区、北区、練馬区、八王子市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、東大和市、西東京市、青梅市、あきる野市

・静岡県 ：小山町