気象庁によると、3日09:28頃、紀伊水道を震源とするM5.4の地震があり、和歌山県御坊市で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：12月3日09:28頃

・震源地 ：紀伊水道(北緯33.8度、東経135.2度)

・震源の深さ：約20km

・地震の規模：M5.4(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5弱：和歌山県北部

・震度4 ：和歌山県南部、三重県南部、兵庫県淡路島、徳島県北部、徳島県南部、香川県東部

・震度3 ：兵庫県南東部、兵庫県南西部、香川県西部、大阪府南部、奈良県、岡山県南部、広島県南東部、愛媛県東予、高知県東部、高知県中部

■震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

・和歌山県：御坊市

【震度4】

・和歌山県：有田市、湯浅町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町

・三重県 ：熊野市

・兵庫県 ：南あわじ市

・徳島県 ：吉野川市、美馬市、板野町、阿南市、那賀町、美波町

・香川県 ：さぬき市、東かがわ市

【震度3】

・和歌山県：和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、高野町、有田川町、新宮市、古座川町、串本町

・三重県 ：尾鷲市、紀北町、御浜町、紀宝町

・兵庫県 ：洲本市、淡路市、明石市、赤穂市

・徳島県 ：徳島市、鳴門市、小松島市、阿波市、三好市、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、上板町、つるぎ町、東みよし町、勝浦町、上勝町、牟岐町、海陽町

・香川県 ：高松市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、坂出市、観音寺市、三豊市、宇多津町、綾川町、多度津町、まんのう町

・大阪府 ：堺市堺区、泉大津市、泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町

・奈良県 ：天川村、十津川村

・岡山県 ：岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

・広島県 ：尾道市

・愛媛県 ：上島町

・高知県 ：東洋町、馬路村、香南市