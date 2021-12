Deutsche Stars trauern um Mirco Nontschew.

Der beliebte Komiker wurde offenbar bereits am Samstag (4. Dezember) leblos in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Nontschew wurde 52 Jahre alt. Warum und wie der Comedian so früh zu Tode kam ist noch nicht bekannt. Einige seiner Weggefährten behaupten, er sei melancholisch und schnell trübselig gewesen. Fakt ist, dass Nontschew ein Loch im deutschen Entertainment-Business hinterlässt. Seine Kollegen aus der Film- und Fernsehbranche zollen ihrem verstorbenen Freund in den sozialen Netzwerken seit der Bekanntgabe von Nontschews Tod Tribut. Auch sein ‚7 Zwerge — Der Wald ist nicht genug‘-Kollege Otto Waalkes erinnert an seinen Co-Star. Otto schreibt: „Die traurige Nachricht konnte ich erst gar nicht glauben. Mit Mirco geht ein Naturtalent verloren. Seine Fähigkeit, Mimik und Gestik einzusetzen, seinen ganzen Körper, das grenzte manchmal an ein Wunder.“

Gegenüber ‚spot on news‘ erinnerte sich auch Carolin Kebekus an ihren Bekannten. Sie sagte: „Mirco hinterlässt einen Graben. Niemand kann, was er konnte. Er war einfach ein Ausnahmetalent und dazu noch unglaublich nett!“