警視庁によると、８日午後２時ごろ、調布市深大寺東町６丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、灰色服装、マスク、白色系自転車）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「学校はどこにあるの？」
・「きょうだいはいる？」
・「何の教科が得意？」
・「そろばん得意？」
■現場付近の施設
・北ノ台小学校、調布北高校、杏林大学三鷹キャンパス、杏林大学医学部付属病院、ＪＡＸＡ調布航空宇宙センターなど
© 日本不審者情報センター合同会社
警視庁によると、８日午後２時ごろ、調布市深大寺東町６丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、灰色服装、マスク、白色系自転車）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「学校はどこにあるの？」
・「きょうだいはいる？」
・「何の教科が得意？」
・「そろばん得意？」
■現場付近の施設
・北ノ台小学校、調布北高校、杏林大学三鷹キャンパス、杏林大学医学部付属病院、ＪＡＸＡ調布航空宇宙センターなど
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