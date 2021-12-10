12月11日、東日本大震災が発生してから10年9か月

◆人的被害・避難者数

・2011年3月11日、国内最大規模となるM9.0の地震が発生し、大津波により東北地方の太平洋沿岸に大きな被害をもたらした。警察庁によると、2021年3月10日現在、死者1万5899人、行方不明者2526人、死者不明を合わせて1万8425人(前回2020年12月10日現在、死者1万5899人、行方不明者2527人)。

・復興庁によると、2021年3月31日現在、震災関連死は1都9県で3774人(前回2020年9月30日現在3767人)。震災関連死・直接死・行方不明者と合わせると合計2万2199人。都道府県別では、岩手県470人、宮城県929人、山形県2人、福島県2319人、茨城県42人、埼玉県1人、千葉県4人、東京都1人、神奈川県3人、長野県3人。年代別では、20歳以下9人、21歳以上65歳以下423人、66歳以上3342人だった。

・復興庁によると、2021年11月11日現在、避難者数は3万9217人。県外避難は3万1783人(福島県2万7569人、宮城県3419人、岩手県795人)。

◆処理水の海洋放出

・11月26日、東京電力は、処理水を海洋放出するための海底トンネル建設に向けて海底調査を始めると発表した。計画では、海底トンネルを通して沖合1キロほどから処理水を放出する。2023年春ごろの運用開始を目指す。

・11月26日、東京電力による処理水の海洋放出反対を訴える「海といのちを守るネットワーク」が設立された。

・12月6日、東京電力による処理水の海洋放出の安全性を検証する国際原子力機関(IAEA)の調査団派遣について、新型コロナウイルスの新たな変異ウイルスの影響により派遣が延期されたことがわかった。

◆事件・事故・不祥事

・11月22日、東京電力は、福島第一原発の設備修理に従事した40代の男性作業員2人について、内部被ばくした疑いがあると発表した。19日の作業後の検査で、鼻の内側から放射性物質が検出された。

・11月29日、東京電力は福島第一原発の雨水回収タンクの水について、安全性の分析前に構内に散水したと発表した。

◆裁判・訴訟

・11月10日、復興事業をめぐり約8300万円を脱税した鹿島建設東北支店の元幹部の裁判で、検察は、懲役1年、罰金2500万円を求刑した。判決は12月21日。

◆東日本大震災から10年8か月

https://nordot.app/831182388173340672

◆警察庁｜警察活動と被害状況［2021年3月10日］

http://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/index.html

◆復興庁｜震災関連死の死者数等について（令和3年3月31日現在）［令和3年6月30日公表］

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20140526131634.html

◆復興庁｜全国の避難者等の数（所在都道府県別・所在施設別の数）［令和3年11月30日］

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html

◆広島大学｜地球資源論研究室｜東日本大震災－被災地－

http://earthresources.sakura.ne.jp/er/EV_TKJ(4).html

※情報は発信時点のもので、最新の状況と異なる場合があります。