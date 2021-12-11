ソフトバンクは11日、ペイペイドームでのファンフェスタで育成を含む19選手の新入団発表を行い、ドラフト1位の風間球打投手は「チームの柱になれるように頑張りたい」と、ファンを前に意気込みを語った。
【ドラフト】1位 風間球打投手（18）＝ノースアジア大明桜高、背番号1▽2位 正木智也外野手（22）＝慶大、31▽3位 木村大成投手（18）＝北海高、58▽4位 野村勇内野手（25）＝NTT西日本、99▽5位 大竹風雅投手（22）＝東北福祉大、63
ほか、育成14選手。
新入団19選手発表
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ソフトバンクは11日、ペイペイドームでのファンフェスタで育成を含む19選手の新入団発表を行い、ドラフト1位の風間球打投手は「チームの柱になれるように頑張りたい」と、ファンを前に意気込みを語った。
【ドラフト】1位 風間球打投手（18）＝ノースアジア大明桜高、背番号1▽2位 正木智也外野手（22）＝慶大、31▽3位 木村大成投手（18）＝北海高、58▽4位 野村勇内野手（25）＝NTT西日本、99▽5位 大竹風雅投手（22）＝東北福祉大、63
ほか、育成14選手。
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