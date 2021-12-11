ソフトBの風間「チームの柱に」

新入団19選手発表

© 一般社団法人共同通信社

トピック

スポーツ

タグ

　ソフトバンクは11日、ペイペイドームでのファンフェスタで育成を含む19選手の新入団発表を行い、ドラフト1位の風間球打投手は「チームの柱になれるように頑張りたい」と、ファンを前に意気込みを語った。

　【ドラフト】1位　風間球打投手（18）＝ノースアジア大明桜高、背番号1▽2位　正木智也外野手（22）＝慶大、31▽3位　木村大成投手（18）＝北海高、58▽4位　野村勇内野手（25）＝NTT西日本、99▽5位　大竹風雅投手（22）＝東北福祉大、63

　ほか、育成14選手。

共同通信

国内外、旬のニュースを的確に、いち早くお届けします。