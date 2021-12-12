気象庁によると、12日12:31頃、茨城県南部を震源とするM5.0の地震があり、茨城県笠間市・城里町・結城市・筑西市・坂東市、栃木県足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・下野市、群馬県桐生市・太田市・館林市・板倉町・千代田町・大泉町、埼玉県加須市・久喜市・美里町・さいたま市岩槻区・春日部市・宮代町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：12月12日12:31頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.0(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部

・震度3 ：栃木県北部、群馬県北部、埼玉県秩父、千葉県北西部、東京都23区、東京都多摩東部、東京都多摩西部、神奈川県東部、神奈川県西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：笠間市、城里町、結城市、筑西市、坂東市

・栃木県 ：足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、下野市

・群馬県 ：桐生市、太田市、館林市、板倉町、千代田町、大泉町

・埼玉県 ：加須市、久喜市、美里町、さいたま市岩槻区、春日部市、宮代町

【震度3】

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、土浦市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、五霞町、境町

・栃木県 ：宇都宮市、小山市、真岡市、上三川町、益子町、茂木町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、日光市

・群馬県 ：前橋市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、みどり市、明和町、邑楽町、沼田市

・埼玉県 ：熊谷市、行田市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、神川町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川越市、川口市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、八潮市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、越生町、川島町、杉戸町、長瀞町

・千葉県 ：千葉市花見川区、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、印西市、白井市

・東京都 ：千代田区、中央区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、狛江市、東大和市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、あきる野市

・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市中原区、川崎市宮前区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、愛川町