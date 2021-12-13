警視庁によると、１３日午後５時ごろ、荒川区東尾久３丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黄土色作業服）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「何年生？」
・「怪獣みたい」
■現場付近の施設
・東尾久三丁目駅［東京都交通局］、熊野前駅［東京都交通局］、町屋二丁目駅［東京都交通局］、赤土小学校前駅［東京都交通局］、尾久小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
警視庁によると、１３日午後５時ごろ、荒川区東尾久３丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黄土色作業服）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「何年生？」
・「怪獣みたい」
■現場付近の施設
・東尾久三丁目駅［東京都交通局］、熊野前駅［東京都交通局］、町屋二丁目駅［東京都交通局］、赤土小学校前駅［東京都交通局］、尾久小学校など
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