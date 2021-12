Carmen und Robert Geiss feiern ein besonderes TV-Jubiläum.

Das Millionärs-Paar hat in den letzten beinahe drei Jahrzehnten einiges erreicht. 1994 gaben sie sich das Ja-Wort, als sie noch Fitnesstrainerin war und er sein Sportbekleidungsunternehmen Uncle Sam führte. Seitdem sind die beiden zu Self-Made-Millionären geworden, die in der deutschen TV-Branche wohl wirklich jeder kennt. Mit ihrer Reality-Show ‚Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie‘ haben sie sich auch im Fernsehen einen Namen gemacht.

Am 3. Januar 2022 wird die 20. Staffel der Serie anlaufen und das muss natürlich gefeiert werden. Carmen, Robert und ihre Töchter Davina (18) und Shania (17) sind deshalb gerade in Amerika unterwegs, um dort besonders spektakuläre Aufnahmen für ihre Sendung zu machen. Dabei interessieren sich vor allem die Damen in erster Linie fürs Shoppen in New York. „Wir sind in den kompletten USA unterwegs. New York ist einfach der perfekte Ort, um in den Drehpausen Weihnachtsgeschenke zu shoppen“, sagte Carmen nun gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung. Robert ist tapfer und lässt es über sich ergehen: „Ich musste natürlich wie immer auf meine Mädels warten – meine Kreditkarte glüht jetzt noch!“

Viel wichtiger als die Weihnachtsgeschenke ist dem Familienvater aber die gemeinsame Zeit mit seinen Frauen. Weihnachten wird deshalb gemütlich zu viert in der eigenen Skihütte in Valberg verbracht. Robert betont: „Dass wir selbst in diesen schwierigen Zeiten als Familie zusammen Weihnachten feiern können, ist uns das Wichtigste.“