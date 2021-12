Bibi und Julian Claßens Ferienhaus in Spanien ist schon fast fertig.

Das Influencer-Paar lässt sich im Urlaubsparadies am Mittelmeer eine Ferienunterkunft bauen und die Bauarbeiten sind schon so gut wie beendet. Aktuell ist das Paar mit den gemeinsamen Kindern Lio (3) und Emily (1) vor Ort, um letzte Angelegenheiten mit Architekten, Baufirma und Gärtnern zu regeln. Dass ihr Traum-Domizil bald vollendet ist, können sie selbst kaum fassen.

In ihrer Instagram-Story schwärmte Bibi jetzt: „Ich bin so geflasht. Ich kanns gar nicht fassen, ich stehe hier vor dem Haus! Wir haben es jetzt zum ersten Mal in diesem Zustand gesehen und es ist einfach so geil! Es sind so viele Eindrücke, so viel auf einmal, wir müssen das erst mal verarbeiten.“

Am nächsten Morgen war die Influencerin dann schon entspannter, schwärmte aber weiter: „Es ist einfach so wunderschön hier. Dieser Ausblick.“ Danach sorgten die Kinder wiederum für Action. Beim gemeinsamen Einkaufszentrum-Besuch durften beide in ferngesteuerten Kinderautos fahren, was die Nerven der Eltern sehr zu strapazieren schien. In einem Video auf Instagram hört man Papa Julian rufen: „Lio, du musst lenken. Nicht die Emmi wegcrashen, ach du liebes bisschen.“ Scheint der perfekte Urlaubsort für die junge Familie zu sein.