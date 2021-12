Ben Affleck hat über seine Scheidung gesprochen.

Der 48-jährige Schauspieler litt jahrelang unter einer schweren Alkoholsucht. Im Radio-Interview in ‘The Howard Stern Show‘ sprach er jetzt erstmals über die Scheidung seiner Ex-Frau Jennifer Garner und die Entscheidung, in eine Entzugsklinik zu gehen. Affleck offenbart: „Ein Grund, warum ich mit dem Trinken überhaupt angefangen habe, war, dass ich mich in meiner Ehe gefangen fühlte.“ Trotzdem sagt er auch: „Wenn wir uns nicht getrennt hätten, wären uns vermutlich gegenseitig an die Kehle gegangen und ich würde wahrscheinlich immer noch trinken. Ich dachte: ‘Ich kann aufgrund meiner Kinder nicht einfach gehen, aber ich war nicht glücklich, was sollte ich also tun?’ Also trank ich regelmäßig eine Flasche Scotch und schlief auf der Couch ein, was sich letztlich nicht wirklich als Lösung herausstellte.“

Für ihre drei Kinder hätten sie immer wieder versucht, ihre Ehe zu retten, so Affleck: „Wir haben es immer wieder und wieder versucht, unsere Ehe zu retten, weil wir Kinder haben. Aber wir beide hatten Angst davor, welcher Schaden bei unseren Kindern entsteht und welches Bild sie von uns haben. Alles was Sie in den Nachrichten über unsere Scheidung gelesen haben, war Unsinn. Die Wahrheit war, dass wir uns Zeit gelassen haben. Wir haben unsere Entscheidung gemeinsam getroffen und uns getrennt. Unsere Ehe funktionierte einfach nicht mehr. Das passiert. Jennifer ist jemand, den ich respektiere, aber mit dem ich nicht länger verheiratet sein sollte.“ Heute sagt er: „Wir haben uns im Frieden getrennt. Ich weiß, dass sie eine gute Mutter ist. Ich habe immer gehofft, dass sie weiß, dass ich ein guter Vater bin. Ich weiß, dass ich es bin."