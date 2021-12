Mariah Carey ist ein riesiger Beyoncé-Fan.

Die ‚All I Want For Christmas Is You‘-Interpretin kann ihre Kollegin nicht genug loben: In einem neuen Interview mit ‚E! Online‘ verrät Mariah, dass sie eine große Bewunderin der ‚Single Ladies‘-Sängerin sei. „Ich liebe Beyoncé und ich bewundere sie so sehr als Performerin und für alles, was sie für die Welt getan hat. Und für alles andere“, erklärte die 52-Jährige im Gespräch mit den Reportern. Ob Mariah dazu bereit wäre, an einer Ausgabe des ‚Verzuz Battle‘ gegen Beyoncé teilzunehmen? In der Websendung treten zwei Stars als DJs gegeneinander an, wobei sie ihre eigenen größten Hits auflegen. Für Mariah ist das wohl allerdings nichts: „Ich würde mich selbst nicht respektieren und das werde ich nicht tun, denn es ist bald Weihnachten.“

Vor einem Jahr besuchte Beyoncé die Weihnachtsshow ihrer Musikerkollegin in New York City, wobei die beiden sich backstage trafen und ein gemeinsames Selfie schossen. Auch ein Gruppenfoto mit ihren Kindern entstand an diesem Abend. Damals schrieb Mariah auf Instagram unter den Schnappschuss: „Ich liebe dich @Beyonce, ich danke dir so sehr, dass du heute Abend gekommen bist.“