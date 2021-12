Anne Wünsche freut sich total über ihren wachsenden Babybauch.

Die 30-jährige Influencerin ist derzeit in der zwölften Schwangerschaftswoche und so langsam erkennt man auch, dass die ehemalige ‚Berlin — Tag und Nacht‘-Darstellerin eine werdende Mutter ist. Ich kleines Babybäuchlein wächst und wächst und langsam aber sicher muss Anne wohl oder übel auf Umstandskleidung umsteigen. Doch das scheint sie nicht wirklich zu stören. Denn: Anne kann es gar nicht abwarten, eine richtig pralle Babykugel zu haben. „Ich stand heute morgen vor dem Spiegel und würde meinen, dass man so langsam was sehen könnte. Und ich merke es auch an den Hosen. Ich kann keine Jeanshosen mehr tragen“, erzählt sie in einer ihrer Instagram-Storys.

Die YouTuberin zieht bereits zwei Töchter groß. Wie eine Schwangerschaft abläuft weiß sie also ganz genau. Trotzdem musste Anne neue Klamotten einkaufen, wie sie in dem sozialen Netzwerk weiter verrät: „Ich habe jetzt meine erste Umstandsmode gekauft. Wirklich meine Erste überhaupt. Irgendwie fühlt es sich komisch an und auch viel zu früh. Aber meine Jeans sind halt einfach schon jetzt super unbequem.“