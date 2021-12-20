警視庁によると、２０日午前８時ごろ、足立区千住旭町の路上で女子小学生への連れ込み未遂が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり長髪、小柄、黒色半袖シャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・登校途中の女児に道を尋ね、腕を引っ張り、路地へ連れて行こうとしたが、抵抗され、腹を殴った。
■現場付近の施設
・北千住駅［ＪＲ・東武・東京メトロ・首都圏新都市鉄道］、牛田駅［東武］、京成関屋駅［京成］、千寿第八小学校、千寿本町小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
警視庁によると、２０日午前８時ごろ、足立区千住旭町の路上で女子小学生への連れ込み未遂が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり長髪、小柄、黒色半袖シャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・登校途中の女児に道を尋ね、腕を引っ張り、路地へ連れて行こうとしたが、抵抗され、腹を殴った。
■現場付近の施設
・北千住駅［ＪＲ・東武・東京メトロ・首都圏新都市鉄道］、牛田駅［東武］、京成関屋駅［京成］、千寿第八小学校、千寿本町小学校など
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