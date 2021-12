Sie hat es geschafft, Teil der wohl kultigsten Freundesgruppe zu werden! US-Schauspielerin Karen Pittman übernimmt in dem heiß ersehnten 'Sex and the City'-Reboot 'And Just Like That' (zu sehen auf Sky & Sky Ticket) die Rolle der Dr. Nya Wallace – und steht damit neben Stars wie Sarah Jessica Parker im Fokus der Serie. Auch nach den Dreharbeiten kann die Schauspielerin, die bereits in erfolgreichen Shows wie 'The Morning Show' zu sehen war, ihr Glück kaum fassen. Im Interview mit 'Bang' verriet sie: "Bereits der erste Tag am Set war unglaublich. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Es war ein super heißer Tag. Für mich ist es eine echte Herausforderung, zu schauspielern, wenn es extrem heiß ist. Natürlich sollte man davon vor der Kamera nichts mitkriegen. Während an mir der Schweiß nur so runterlief, sah meine Figur 'Nya' aus wie das blühende Leben." Die 35-Jährige erinnerte sich: "Nachdem wir fertig waren, bin ich nach draußen gegangen und wurde von einer ganzen Menschenmenge begrüßt. Es waren so viele Fans und Paparazzi da, die Fotos geschossen haben. Eine wirklich skurrile Situation, die ich niemals vergessen werde. Es war mein erster Tag am Set von 'And Just Like That' – einfach einmalig." Abschließend erklärte Pittman gegenüber 'Bang': "Mir ist direkt in diesem Moment klargeworden, wie gigantisch groß das Erbe dieser Serie ist und wie groß die Fanbase noch heute ist. Es ist mit nichts vergleichbar, was ich bis jetzt gemacht habe."