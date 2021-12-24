神奈川県警によると、２３日午後２時５５分ごろ、横浜市南区大橋町２丁目の路上で男子児童への暴行が発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黒色ダウンジャケット、ベージュ色ズボン、茶色サングラス、マスク、キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・下校途中の男児の頭を叩いた。
■現場付近の施設
・弘明寺駅［横浜市交通局］、弘明寺駅［京急］、大岡小学校、南中学校、横浜国立大学教育学部附属横浜中学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
神奈川県警によると、２３日午後２時５５分ごろ、横浜市南区大橋町２丁目の路上で男子児童への暴行が発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黒色ダウンジャケット、ベージュ色ズボン、茶色サングラス、マスク、キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・下校途中の男児の頭を叩いた。
■現場付近の施設
・弘明寺駅［横浜市交通局］、弘明寺駅［京急］、大岡小学校、南中学校、横浜国立大学教育学部附属横浜中学校など
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