PCR検査を受ける男性（右）＝長崎市、PCR検査センター長崎浜町店

新型コロナウイルス感染の有無を調べる民間のPCR検査センターが30日、長崎空港（長崎県大村市）と長崎市浜町のアーケード内にオープンした。

注文住宅や介護事業を手掛ける木下グループ（東京）が全国に開設しており本県では初。長崎空港店が50カ所目、長崎浜町店が51カ所目となった。インターネットによる事前予約が必要。窓口で受け取る容器に唾液を入れて提出すると、遅くとも翌日に検査結果がメールで通知される。

長崎浜町店では開設初日の午前9時時点で24件の予約があった。名古屋市から帰省し、訪れた男性会社員（57）は「デイケア施設に通う母親に会う前に検査を受けた。便利でありがたい」と話した。

営業時間は長崎空港店は午前8時から、長崎浜町店は午前9時から、どちらも午後8時まで。年中無休。費用2300円。約30分で検査結果が分かる抗原検査も同1600円で受けられる。予約は同社ホームページから。